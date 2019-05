Livro digital sobre criatividade será lançado no dia 6 de junho

A criatividade é uma das dez competências gerais da educação básica, conforme diz a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Dar importância a essa habilidade é essencial, seja nas escolas ou na sociedade, uma vez que ela é considerada ferramenta crucial para que crianças, jovens e adultos desenvolvam maneiras de encarar a realidade e de solucionar problemas.

Com base nesse olhar, o programa Escolas Transformadoras, realizado no Brasil pela Ashoka e pelo Instituto Alana, lança a publicação digital “Criatividade – mudar a educação, transformar o mundo”, no dia 6 de junho. A partir dessa data, o e-book estará disponível para download gratuito no site do programa. Acesse o link e acompanhe a contagem regressiva.

Para marcar o lançamento, haverá um debate sobre a publicação digital no dia 6, às 19h30, com participação de Diego Elias, diretor do Cieja Campo Limpo, e Priscila Dias, professora das redes municipal e estadual de São Paulo e historiadora (ambos são autores de artigos da publicação). A atividade faz parte da Semana de Ação Mundial, cuja programação é dedicada ao monitoramento da implementação do PNE (Plano Nacional de Educação). O debate será transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram do programa Escolas Transformadoras.

Escrita por estudantes, professores, gestores de escola, pesquisadores, profissionais de terceiro setor e professores universitários, a publicação aborda a importância da criatividade na transformação de realidades desiguais e como expressão da autoria e autonomia da comunidade escolar. Os capítulos abordam o tema propondo reflexões inspiradas nas experiências relatadas pelos 43 autores e autoras, que assinam os 15 textos da publicação.

“Vivenciar uma educação de qualidade é direito de todo estudante, educador, família. Mas o que é qualidade se não um conjunto de fatores e valores que transformam a experiência escolar? Longe de oferecer respostas, receitas ou manuais, a publicação instiga seus leitores e leitoras a sair da zona de conforto, explorando soluções para os desafios educativos e sociais e qualificando as relações de ensino e aprendizagem. Aí entra a criatividade: este valor transformador que todos podem cultivar e aprender”, ressalta Raquel Franzim, co-coordenadora do programa Escolas Transformadoras.

A pluralidade é uma das marcas da publicação, que retrata experiências ocorridas nas cinco regiões do País, representadas em cidades de 11 estados brasileiros: Manaus (AM); São Miguel das Matas (BA); Fortaleza (CE); Distrito Federal (DF); Cidade de Goiás (GO); Belo Horizonte (MG); Bananeiras (PB); Glória de Goitá (PE); Jacarezinho (PR); Porto Alegre e Viamão (RS); e São Paulo, Cotia e Campinas (SP). Além disso, o livro também traz uma experiência internacional ocorrida em Portland, nos Estados Unidos.

Sobre a Ashoka

A Ashoka é uma organização social global fundada em 1981 que congrega mais de três mil empreendedores sociais em 92 países, e busca colaborar na construção de um mundo em que Todos sejam agentes de mudança (Everyone a Changemaker), no qual qualquer pessoa pode desenvolver e aplicar as habilidades necessárias para solucionar os principais problemas sociais que hoje enfrentamos.

Sobre o Instituto Alana

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão “honrar a criança”.