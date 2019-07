Livro conta históricas e causos populares de quase 70 anos de Cascavel

O pioneiro Dimer Webber e o autor Valdir Pacini, no lançamento da obra. (Foto: Fábio Conterno)

Aconteceu na noite desta quinta-feira (18), na Acic, o lançamento de um livro que conta narrativas históricas e causos populares de quase 70 anos de Cascavel, a partir de relatos do pioneiro Dimer José Weber. Weber chegou em Cascavel em 1952 e sempre teve intensa vida social e comunitária, tendo sido governador do Rotary, sócio-fundador da Coopavel e do Sindicato Rural, presidente da Acic e da Caciopar, além de vereador e presidente da Uopecan.

O livro “O Sonho de um Pioneiro” é de autoria do economista Valdir Pacini. A ilustração da capa é assinada pelo chargista Jair Reinaldo dos Santos e o prefácio pelo jornalista Jean Paterno.

O material e informações coletadas durante inúmeras viagens a trabalho pela região foi transformado em livro que, além de enriquecer a biblioteca de títulos locais, vai imortalizar passagens, muitas delas folclóricas e engraçadas, que estão se perdendo com o tempo. “Essa é, antes de tudo, uma homenagem a um pioneiro que fez muito pelo desenvolvimento de Cascavel, e uma forma de tornar personagens históricos importantes, e outros nem tanto, ainda mais conhecidos e respeitados pela comunidade”, diz Pacini.

Com 204 páginas, o livro traz relatos da atuação de nomes como Wilson Joffre, Jacob Munhak, Tio Zaca, Jeca Silvério, Francisco Natel de Camargo, Ciro Nardi, Gema Zandoná, e muitos outros. “São pessoas que, mesmo com dificuldades, fizeram enorme diferença no processo de estruturação e de construção dessa grande cidade”, afirma o autor.

Durante o lançamento houve também uma sessão de autógrafos, onde tanto autor como homenageado atenderam aos convidados. O livro está sendo comercializado a R$ 40,00 e toda a renda obtida com a venda da obra vai ser revertida para a Uopeccan, a União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer, uma das entidades às quais Dimer se doou durante muitos anos.