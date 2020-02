Livre-se dos pesadelos com o filtro dos sonhos

Quem segue tendências, com certeza, tem um filtro dos sonhos pendurado na parede ou já ouviu falar dele. Isso porque, antes, apenas quem era adepto de alguma crença ancestral possuía um, mas hoje dia, tornaram-se peças essenciais nas casas dos aficionados pela cultura boho-hippie.

Mas você sabia que os filtros dos sonhos são amuletos da cultura indígena norte-americana criados para zelar pelos sonhadores e espantar os pesadelos? É verdade que poucas pessoas sabem realmente para que serve o filtro dos sonhos. Além de lindas peças artesanais de decoração, os filtros dos sonhos – também conhecidos por caçador de sonhos ou apanhador de sonhos – são talismãs místicos e espirituais que carregam símbolos poderosos.

O filtro dos sonhos é uma peça em forma de círculo, normalmente, de madeira com fios entrelaçados no seu interior, formando uma espécie de teia de aranha. Desses fios, saem penas que ficam penduradas na parte inferior, no lado exterior do círculo. Além disso, há pequenas contas penduradas na teia, no interior do círculo.

Tradicionalmente, o filtro dos sonhos era confeccionado com fibras de um salgueiro-chorão e coberto com tiras de couro pelos ameríndios Ojíbuas e Dacotas. Aliás, foram eles que introduziram a tradição dos filtros dos sonhos na cultura norte-americana e, posteriormente, mundial.

Não é de se surpreender que cada elemento do filtro dos sonhos possua um significado e, em conjunto, tenha uma função mística e espiritual. Sendo assim, o objetivo central desse amuleto é zelar pelas pessoas ao dormirem, purificando as energias negativas para impedir que pesadelos alcançassem os sonhadores.

Desse modo, segundo a lenda ameríndia, o filtro dos sonhos deve ser colocado em um local onde bata sol, de preferência, próximo a uma janela ou ao lado da cama. A razão por trás disso é que os ameríndios acreditam que o amuleto filtra os sonhos e os raios solares eliminam os pesadelos presos pelos fios da teia.

Dessa maneira, caso você esteja sofrendo com sonhos ruins, você pode contar com esse amuleto para ter mais paz durante o sono. Porém, é preciso conhecer o significado e para que serve o filtro dos sonhos a fim de aproveitar de todos os seus benefícios.

Cada elemento deste amuleto, do círculo aos fios entrelaçados, das penas às contas penduradas, possuem significados importantes para você que quer saber para que serve o filtro dos sonhos.

O círculo: simbolizando o ciclo da vida natural, por isso, ele é feito de madeira ou de alguma outra fonte da natureza. Ele também representa a força do sol e da lua que atravessa o céu todos os dias e todas as noites.

A teia: localizada no centro do filtro dos sonhos, a teia de aranha é feita para purificar as energias e impedir a entrada dos pesadelos.

As penas: representando a sabedoria, as penas do filtro dos sonhos servem para direcionar os bons sonhos aos sonhadores.

As contas: simbolizando a própria aranha, as contas são os sonhos ruins que ficaram presos no amuleto para nunca mais perturbar outros sonhadores.

É recomendável pendurar o filtro dos sonhos próximo a uma janela onde bata sol de manhã. Isso porque o raio solar tem o poder de dissipar as energias e os sonhos ruins que ficaram presos na teia. Não tem coisa melhor do que começar o dia com essa purificação, não é mesmo?

No entanto, segundo a tradição ameríndia, o ideal é colocar o filtro dos sonhos sobre a cama ou berço, em cima do corpo do sonhador. Dessa maneira, o sono estará protegido de pesadelos e vibrações negativas. Além disso, ele tem o efeito poderoso de purificação que limpa a mente não só de sonhos ruins, mas também de visões, ideias e pensamentos pessimistas.

Por ser também um amuleto que representa o ciclo da vida, você pode utilizá-lo como um cordão no pescoço ou mesmo tatuá-lo na sua pele. Dessa maneira, você mantém o foco nos seus objetivos, lembrando do equilíbrio de forças antagônicas e, ainda, garante a mente limpa de energias ruins.

