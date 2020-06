Live: Curso de Arquitetura promove bate-papo sobre as habilidades do futuro

Professora Deborah Paciornik, com o egresso, arquiteto Maycon Meyer

A troca de conhecimento não parou. A tecnologia tem sido muito bem aproveitada pela Universidade Paranaense – Unipar neste momento de distanciamento social. Na última semana, uma palestra/live realizada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, da Unidade de Cascavel, mostrou que manter a interação é fundamental.

Com tema oportuno – “Habilidades do futuro: como adaptar a sua carreira a uma nova era” -, o convidado foi o egresso Maycon Meyer, arquiteto e designer. Acadêmicos de todas as turmas participaram.

“A ideia das lives é dinamizar o ensino, levar aos alunos novas temáticas apresentadas por profissionais engajados em diferentes áreas do mercado”, diz a coordenadora do curso, a professora Deborah Paciornik, que conduziu o bate-papo pelo instagram @uniparcascavel.

Especialista em marketing sensorial para arquitetura, o palestrante explicou que encontrou um nicho dentro do segmento da arquitetura carente de um olhar e de um posicionamento profissional: “A arquitetura deve ser sensitiva, causar emoção e estimular a sensibilidade artística, a criatividade”, destacou Meyer.

Ele disse também que vem aprendendo muito com o marketing de experiência, que nada mais é do que arquitetura efêmera, assunto que ouviu muito na graduação. “Sempre fui estimulado por professores a ver além do projetar, ter um olhar também para o design gráfico, vídeo e imagem”, pontuou.

Sobre sua área de atuação, o egresso defende a importância de o profissional desenvolver identidade visual, principalmente neste momento, em que todos os segmentos estão pensando em criações para que as pessoas continuem consumindo serviços e produtos.

Geração millenium

Meyer também chamou a atenção dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Unipar para a necessidade de redesenhar o cenário, fazer com que as pessoas ainda se sintam seguras, criar outras motivações: “A proposta é incentivar profissionais da arquitetura a desenhar para novos moderadores, como a geração millenium, observando como essas pessoas estão se comportando, para redesenhar uma experiência”.

Para incentivar os acadêmicos, reforçou que a universidade é uma iniciação a todos os processos, que continuam quando se conclui o ensino superior. “Devido às constantes mudanças, é preciso inovar, buscar o que implantar de novidade ao seu trabalho”, aconselhou.

E acrescentou: “É eficaz vender produtos e serviços junto com experiências. Estar conectado, olhar para grandes marcas e trazer para a nossa escala; são grandes empresas que investem milhões em marketing, elas estudam o comportamento e entendem como as pessoas estão comprando hoje”.

Segundo ele, o profissional tem que aguçar o olhar para entender como sua marca está posicionada no mercado, como agregar valor e como conseguir um diferencial desde o projeto, execução e finalização. “Também acompanhar depois de alguns meses finalizado o trabalho”, observou.

Marketing e mercado

Entre outras abordagens, Meyer destacou visão estratégica do negócio, apontando a necessidade de sempre estudar sobre marketing e mercado, principalmente quem atende a área comercial: “É essencial criar experiências, se preocupar com a marca, como está atendendo, se existe uma experiência de entrada e de saída, assim você deixa o seu cliente feliz para ele deixar o dele feliz”.

Compartilhando sua visão de marketing, o profissional ressalta que para o cliente dar abertura para querer conhecer mais o profissional, é importante desenhar um bom serviço e uma boa experiência, atribuir essência e significado ao serviço, à forma como atende. “Isso faz sentido, essa transparência faz o cliente se conectar com você. As pessoas se conectam com pessoas que têm identidade”, afirmou.

Segundo Meyer, construir autoridade no mercado desafia o profissional a falar algo e as pessoas acreditarem, comprarem o seu serviço: “Para se vender, é fundamental entender suas qualidades e habilidades, saber como se posicionar, como ser você mesmo, como fazer algo que você gosta… Todo projeto quando chega para nós profissionais pede algo e temos que sair para buscar solução, nos desafiarmos no exercício do nosso repertório criativo”.