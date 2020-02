Buscando dar andamento em sua adaptação à nova categoria, o brasiliense Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) disputou no último fim de semana a etapa de abertura da Copa Aldeia, realizada no Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP). Agora competindo na categoria Júnior Menor depois de ser um dos destaques da Cadete em 2019, Pedro Lins considerou que a competição não atende as suas expectativas quanto à preparação para o Campeonato Brasileiro e desistiu da sequência da Copa Aldeia.

