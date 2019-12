Linhas do transporte coletivo de Cascavel serão reduzidas durante o período de férias

A Transitar/Cettrans informa que no período de 1 a 31 de janeiro de 2020 algumas linhas do Transporte Coletivo Urbano de Cascavel terão horários reduzidos devido à baixa demanda de passageiros.

De acordo com informações da Divisão de Transporte, com base em experiência de anos anteriores, nessa época do ano é comum a queda no número de passageiros do transporte coletivo, devido ao período de férias escolares e férias dos trabalhadores, associado a outros fatores. A redução de alguns horários contribui na relação custo/benefício do serviço.

Os horários referentes às tabelas estão disponíveis no site da Cettrans, no endereço http://www.cettrans.com.br/pagina.php?id=22

Abaixo, a relação das tabelas/linhas que terão os horários reduzidos a partir desta quarta-feira (1) e que permanecerá em vigor até o dia 31 de janeiro.