Limpeza pública: Rondon é selecionado para convênio federal

Marechal Cândido Rondon – A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon acaba de assinar convênio para a melhoria na gestão de resíduos sólidos, no valor de R$ 2,3 milhões, com o Ministério do Meio Ambiente. O recurso será usado para a compra de equipamentos, máquinas e veículos destinados à melhoria da gestão de resíduos sólidos no Município e faz parte de um projeto aprovado do governo federal, que selecionou 21 municípios cadastrados em edital público.

A contrapartida do Município será de R$ 46.950. O projeto terá duração de 36 meses.

No dia 17 de dezembro já haviam sido assinados outros três convênios com o Águas Paraná, totalizando R$ 700 mil para a aquisição de caminhão e equipamentos para a coleta seletiva e também para a construção do barracão para a Acan (Associação de Catadores Amigos da Natureza).

“Nosso projeto foi o segundo colocado numa concorrência com projetos de municípios de todo o Brasil, sendo o projeto de Marechal Rondon o mais bem qualificado do estado do Paraná, o qual teve cinco cidades selecionadas. Isso é motivo de muito orgulho e satisfação. Contando o que já assinamos com o Águas Paraná, teremos R$ 3 milhões para investir em importantes ações ambientais no município”, destacou o prefeito Marcio Rauber.

De acordo com o secretário de Agricultura e Política Ambiental, Adriano Backes, o edital divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente previa anteder projetos de municípios brasileiros que apresentassem ideias inovadoras e sustentáveis para a gestão de resíduos sólidos. A proposta apresentada pela prefeitura rondonense foi a construção de um pátio de compostagem para os resíduos de poda da arborização urbana, corte de grama, varrição e também para coleta de resíduos orgânicos domiciliares de um bairro piloto a ser escolhido. Além disso, foi prevista a compra de caminhões para a coleta de resíduos orgânicos e de recicláveis, de contentores para a área central e de equipamentos para as associações de catadores, como esteiras de triagem, prensas, balanças e outros.

De acordo com diretrizes apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente, a próxima etapa será uma capacitação envolvendo as equipes técnicas e financeiras dos municípios selecionados, que acontecerá em Brasília. Também haverá a autorização do governo federal para as licitações visando à aquisição dos itens previstos nos projetos.