Limpeza deve ser intensificada durante o período de isolamento

A Secretaria de Saúde de Cascavel está reforçando aos pacientes que atestaram para a suspeita ou confirmação do novo coronavírus, que sigam as medidas de isolamento domiciliar de 14 dias. Outro fator importante é a limpeza dos ambientes que deve ser reforçada durante o período de isolamento.

A determinação é do Ministério da Saúde e avaliada pelas equipes de monitoramento do Call Center do município.

A equipe é composta por médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos, que periodicamente realizam o contato telefônico com os pacientes notificados.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, elencou algumas das recomendações que os pacientes suspeitos ou confirmados com a covid-19 devem se atentar. “O ambiente da casa deve ser preparado para que o paciente seja isolado pelo período necessário com o objetivo de proteger os familiares”, explica Beatriz.

Veja alguns cuidados durante o isolamento domiciliar, de acordo com o Protocolo de Manejo Clínica da Atenção Primária do Ministério da Saúde: