Liga Futsal Paraná. Cascavel e Dois Vizinhos definem vaga na semifinal

Cascavel – Num jogo em que pode dar adeus antecipado à temporada 2019 ou seguir vivo na busca por um título para voltar a soltar o grito de campeão depois de cinco anos, o Cascavel Futsal desafia o Dois Vizinhos neste sábado (2) pelo jogo de volta das quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná), às 20h30, no Ginásio Teodorico Guimarães.

Na partida de ida, realizada terça-feira (29) no oeste do Estado, em Santa Tereza, os visitantes levaram a melhor com uma vitória por 2 a 1, resultado que permite à equipe do sudoeste empatar diante de seu torcedor para seguir adiante na recém-criada competição, para enfrentar quem passar do duelo entre Marreco e Foz Cataratas, que ainda não tem datas para ocorrer.

Já para a Serpente, só a vitória interessa, para levar a disputa da vaga à prorrogação, tempo extra no qual os rivais jogarão em condição de igualdade, que ser persistir até o apito final levará a definição do vencedor aos pênaltis.

O Cascavel Futsal, que não comemora um título desde 2014, com a conquista dos Jogos Abertos do Paraná – antes havia vencido o Paranaense 2012 – e passou por grande reformulação nesta temporada, já se despediu este ano da Chave Ouro do Estadual e da Liga Nacional. Já o Dois Vizinhos, novato na elite do salonismo paranaense depois do vice-campeonato na Chave Prata 2018, faz campanha que empolga empolgante no ano. Tanto que está na semifinal da Chave Ouro ao eliminar o Pato, uma das principais forças do futsal do Paraná nas últimas temporadas.

Fator casa

O Dois Vizinhos tem feito do fator casa seu ponto forte na temporada 2019. Entre LFP e Série Ouro do Paranaense foram apenas duas derrotas, sendo uma delas para Cascavel, que pelo Estadual venceu o duelo no Teodorico Guimarães por 2 a 1, enquanto a partida de volta terminou empatada por 3 a 3. O outro revés foi para o Marechal, por 2 a 1, também pela Ouro. Ademais, foram 11 vitórias e um empate diante de seu torcedor.