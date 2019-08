Liga Futsal: Cascavel conta com o fator casa para superar desfalques

Cascavel – Quarto colocado na Liga Nacional, o Cascavel Futsal entra em quadra neste sábado (24) para seu último compromisso para tentar se manter no top 4 da classificação. O desafio é em casa contra o São José (SP), às 19h, no Ginásio da Coopavel, pela 18ª rodada.

O time cascavelense folgará na última rodada, toda marcada para o dia 6 de setembro. Por isso, só a vitória lhe interessa neste duelo. Para isso, precisará superar outra dificuldade, além do adversário. É que cinco jogadores superlotam o departamento médico: Wilsinho, Adeirton, Murillo, Rabisco e Bichinho.

Assim, o elenco tricolor espera novamente contar com sua torcida na Coopavel, onde está invicto desde que passou a atuar apenas no local, no dia 10 de julho. De lá para cá foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Pela Liga, venceu o Minas (3 a 1) e empatou com o Marreco (1 a 1). Pelo Paranaense, venceu Campo Mourão (3 a 2) e São José dos Pinhais (7 a 2) e empatou com o Dois Vizinhos (3 a 3).

Neste sábado, a novidade será a estreia para o ala Claudinho diante da torcida cascavelense. Ele teve a documentação regularizada na última sexta-feira, a tempo de ir para o jogo contra a Intelli, que terminou com vitória da Serpente por 5 a 2.

Paranaenses

Outras duas equipes paranaenses atuam em casa neste sábado pela 18ª rodada da Liga Futsal. O Marreco recebe o Minas às 13h15 em busca de pontos para consolidar a vaga na próxima fase e o Campo Mourão recebe a Assoeva às 19h em busca de seguir na cola do Cascavel na disputa pela quarta posição. O Pato e o Marechal já atuaram pela rodada. Para o time rondonense, que na quinta-feira (22) venceu o Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul, o próximo desafio será novamente fora de casa, num clássico com o Cascavel pela Série Ouro do Paranaense.