Liga dos Campões abre a rodada de volta nos grupos

Zurique – A Liga dos Campeões da Europa volta nesta semana para as disputas da quarta rodada, a que abre o returno na fase de grupos. Serão oito jogos nesta terça-feira (5) e outros oito amanhã. A programação de hoje será aberta às 14h55 (de Brasília), com Barcelona x Slavia Praga.

Na liderança do Grupo F, com sete pontos, os catalães entram em campo de olho em dar mais um passo rumo a classificação. O técnico Ernesto Valderde não poderá contar com Luis Suárez, que saiu lesionado durante a derrota para o Levante por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol. O uruguaio deverá ser substituído por Dembélé. Por outro lado, Sergio Busquets e Jordi Alba podem retornar ao time titular após serem poupados contra o Levante.

No Praga, lanterna com um ponto, David Hovorka precisará ser substituído na zaga, com Michal Frydrych podendo ganhar uma oportunidade. Petr Sevcik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora, além de Hovorka, lesionado.

Outro jogo interessante desta terça é Chelsea x Ajax, às 17h (de Brasília). Os rivais estão empatados com seis pontos na liderança do Grupo H, com vantagem no critério de desempate para os ingleses, que venceram o confronto na rodada passada na Holanda, por 1 a 0. Na ocasião, o Ajax estava há 19 jogos sem derrotas.