Liga dos Campeões: Tottenham e Liverpool decidem o título na Espanha, neste sábado

Madri – Depois de viradas históricas nas semifinais, Tottenham e Liverpool disputam o título da Liga dos Campeões da Europa neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha.

Os Spurs chegam para a decisão depois de eliminarem o favorito Ajax, depois de terem perdido por 1 a 0 no jogo de ida dentro de casa e sair em desvantagem de dois gols no placar no jogo de volta, na Holanda, mas conseguirem a virada por 3 a 2 com hat-trick de Lucas Moura, com direito ao gol da classificação aos 51min do segundo tempo.

Do outro lado, os Reds chegam após eliminarem o também favorito Barcelona, graças a uma vitória por 4 a 0 dentro de casa quando parecia ser improvável ao menos devolver os 3 a 0 sofridos no Camp Nou. O belga Origi e o holandês Wijnaldum, com dois gols cada, foram os protagonistas no estrelado time vermelho.

Aliás, ao contrário dos gigantes europeus, os dois finalistas da Champions 2018/2019 não foram desesperadamente às compras para reforçar seus elencos. Optaram pela sequência de seus elencos e acreditaram no potencial dos jogadores.

O Liverpool tive uma experiência ruim na final da competição na temporada passada – perdeu para o Real Madrid por 3 a 1, com duas falhas bizarras do goleiro alemão Karius – e foi ao mercado para contratar o brasileiro Alisson Becker por R$ 323 milhões.

O Tottenham, por sua vez, não gastou um centavo para reforçar seu elenco. A diretoria direcionou todo o dinheiro de 2018/19 para a construção de sua nova arena, orçada em mais de R$ 5 bilhões.

Treinadores

Com fama de azarões, os técnicos Pochettino e Klopp entram em campo de olho apenas no título da Liga dos Campeões, com o treinador do Tottenham tendo vencido o Liverpool pela última vez apenas em outubro de 2017, quando goleou por 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Liverpool – 1º/6, às 16h

Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose; Sissoko, Wanyama e Eriksen; Alli; Lucas Moura e Kane. Técnico: Pochettino

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Dijk e Robertson; Henrderon, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Mané e Firmino. Técnico: Klopp