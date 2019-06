LIGA DAS NAÇÕES | Seleção masculina na Polônia

Depois estrear com vitória 3 sets a 0 sobre a equipe dos Estados Unidos, ontem, a seleção brasileira masculina de vôlei volta à quadra neste fim de semana para mais dois compromissos pela primeira rodada de jogos da Liga das Nações. O desafio no sábado é contra a Austrália, às 9h (de Brasília) e no domingo é diante dos donos da casa, em Katowice, na Polônia, às 12h. Os dois jogos serão transmitidos pelo SporTV 2. O Brasil foi quarto colocado na edição passada, a primeira da Liga das Nações, ao perder a disputa pelo bronze com os Estados Unidos. Antes, na semifinal, havia caído diante da Rússia, que terminou campeã ao vencer a França na final. Com o técnico Renal Dal Zotto suspenso, o Brasil segue comandado neste fim de semana pelo assistente Marcelo Fronckwiak, que ainda não oportunizou a estreia ao cubano Leal (foto), naturalizado brasileiro.