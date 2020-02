Libertadores: Inter recebe La U para seu jogo mais importante do ano

Porto Alegre – O Internacional faz seu jogo mais importante da temporada até aqui nesta terça-feira (11), dia no qual recebe a Universidad de Chile às 19h15, no Beira-Rio, pela rodada de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

A primeira partida, no Chile, terminou empatada sem gols. Assim, quem vencer seguirá à terceira fase. Já nova igualdade por 0 a 0 levará a decisão da vaga aos pênaltis, enquanto os visitantes têm a vantagem do empate com gols. O adversário da fase seguinte vai sair hoje, do confronto entre Macará, do Equador, e Tolima, da Colômbia.

Em busca da vitória no tempo regulamentar, o Colorado conta com o fator casa. Após poupar os titulares no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, o técnico Eduardo Coudet vai mandar força máxima para atuar diante de um público de 40 mil torcedores. O treinador, aliás, deverá escalar uma equipe bastante ofensiva. O mais provável é que meia Gabriel Boschilia, um dos destaques em campo no último domingo, ganhe vaga no 11 inicial. Outras opções são Thiago Galhardo e Marcos Guilherme.

Do lado chileno, o treinador da La U, Hernán Caputto, também prometeu postura ofensiva. No sábado (8), a Universidad de Chile venceu o Unión La Calera, pelo Campeonato Chileno, numa partida na qual atuou com todos os titulares. Esta noite, o meia Montillo, expulso no jogo de ida, é desfalque certo. Já o goleiro De Paul é dúvida, devido a problemas gastrointestinais.