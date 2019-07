Libertadores: Athletico tenta mostrar força frente ao Boca na Bomboneira

Curitiba – Depois de se apresentar ao futebol do continente com o título da Copa Sul-Americana em 2018 e com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o poderoso Boca Juniors na fase de grupo da edição atual da Libertadores, o Athletico tenta mostrar de vez sua força na principal competição entre clubes da América do Sul novamente contra o hexacampeão Boca Juniors – só tem menos títulos da Libertadores que o heptacampeão Independiente -, mas desta vez valendo vaga nas quartas de final. O duelo de volta das oitavas está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira na mítica Bomboneira, em Buenos Aires (ARG).

Derrotado no jogo de ida na Arena da Baixada por 1 a 0, com direito ao desperdício de uma cobrança de pênalti aos 49min do segundo tempo, o Furacão precisa vencer pelo menos pelo placar mínimo para levar a disputa da vaga aos pênaltis. Vitória com qualquer outro placar garante a classificação do clube brasileiro. Já o empate coloca o Boca nas quartas de final.

O Rubro-Negro paranaense chega para este confronto embalado por bons resultados nos últimos jogos como visitante. Vem de vitória sobre o Cruzeiro e o CSA pelo Brasileirão e sobre o Flamengo pela Copa do Brasil. Depois do Boca, o compromisso será novamente fora de casa. Na próxima quarta-feira (7), disputará no Japão a final da popular Copa Suruga (atualmente J.League YBC Levain Cup/Conmebol Sudamericana) com o Shonan, num duelo entre os campeões da Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa em 2018.

Sem De Rossi

Do outro lado, o Boca Juniors chega para o jogo com o Athletico vindo de empate sem gols com o Huracán, pela 1ª rodada do Campeonato Argentina, iniciado no fim de semana. Principal reforço para a temporada e apresentado oficialmente na segunda-feira, o meia italiano De Rossi, de 36 anos, só poderá jogar a Libertadores se os xeneizes avançarem às quartas de final.