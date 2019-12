Competição que surgiu este ano envolta de expectativa para as principais equipes do Estado, a LFP (Liga Futsal Paraná) apontará seu primeiro campeão neste domingo (15), dia no qual Marreco e Campo Mourão duelam pelo título às 17h, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. No jogo de ida, o Marreco venceu por 6 a 1, resultado que lhe dá a vantagem do empate para ser campeão diante de sua torcida. Já o Campo Mourão precisa vencer para levar a partida à prorrogação.