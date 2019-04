LFCC realiza treinamento de voluntários para a Uopeccan em Cascavel

A LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer) de Cascavel, promove mais um treinamento para novos voluntários que desejam se dedicar ao voluntariado no Hospital do Câncer Uopeccan. A capacitação será realizada no dia 10 de abril, a partir das 13h30, no auditório do Núcleo Solidário (Rua: Potiguaras, 880, Bairro Santo Onofre). O projeto que tem parceria com a existe há mais de 20 anos e atualmente conta com mais 600 voluntários, em Cascavel e Umuarama.

Durante o treinamento, as legionárias explicam como funciona o complexo hospitalar e as funções dos novos voluntários. Para mais informações entre em contato pelos telefones: (45) 2101-7000 em Cascavel e (44) 2031-0700 em Umuarama.