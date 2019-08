LFCC em festa: 28 anos fazendo a diferença

Em 12 de agosto de 1991 foi fundada a LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer), grupo fundado por mulheres da sociedade cascavelense que se reuniram para trabalhar voluntariamente em prol da Uupeccan. Atualmente, a LFCC conta com 18 legionárias em Cascavel.

Naquela época, a LFCC não possuía sede própria, as reuniões eram realizadas em salão de festas, salão das senhoras rotarianas e até em salão de hotel. Mas em 30 de março de 2006 a LFCC ganhava a sede própria no Núcleo Solidário, localizado na Rua Potiguaras, 880, no Bairro Santo Onofre, pertinho da Uopeccan.

As legionárias são responsáveis pela capacitação dos voluntários que desenvolvem atividades no Complexo Hospitalar Uopeccan. Além disso, contribuem com muito amor e dedicação nas campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, móveis utilizados como suporte aos pacientes em vulnerabilidade social.

Amor ao próximo

A diretora-geral da LFCC, Iria Maria Garmatz, é voluntária há mais de 20 anos e, para ela, a legião é um grupo de mulheres dedicadas que trabalham unidas em prol de um único objetivo: contribuir com o próximo. “Trabalhamos em benefício do ser humano”, resume.

Iria ressalta que o trabalho que exercido nessas duas décadas é de total dedicação ao próximo. “Para mim, a palavra e o sentimento que vêm é a doação, a dedicação, o amor ao próximo, a gratidão que recebemos todos os dias, é, na verdade, uma forma de retribuir o que o universo nos oferece”.