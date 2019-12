O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, coroou a conquista do hexacampeonato com vitória no GP de Abu Dhabi, disputado domingo. Em segundo chegou Max Verstappen, da Red Bull; e, em terceiro, Charles Leclerc, da Ferrari. Hamilton finaliza a temporada com 413 pontos. Valtteri Bottas, seu companheiro na Mercedes, é o vice-campeão, com 326 pontos, ficando Max Verstappen em terceiro, com 278. Depois vêm os pilotos da Ferrari, com Charles Leclerc em quarto, com 264 pontos; e Sebastian Vettel em quinto, com 240 pontos.