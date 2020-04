Letramento digital: Projeto da Unipar reúne mais de 700 professores

A substituição das aulas presenciais por aulas on-line na Universidade Paranaense tem motivado seus professores a buscar iniciativas criativas e construtivas para não comprometer a trilha de aprendizado dos alunos. E tem dado certo.

Otimizando os recursos digitais de que dispõe na parceria firmada com o Google/Nuvem Mestra, a Instituição tem feito um trabalho exemplar também nesses dias de isolamento social para o combate da covid-19.

Com total apoio do Programa de Certificação Educador Google For Education, professores e tutores trabalham unidos para dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem. São mais de 700 profissionais comprometidos com esse objetivo.

A coordenadora do Programa de Certificação, professora Carla Zanfrilli Paganini, capacita o grupo, incentivando e repassando informações técnicas para preparação e realização das aulas que são ministradas on-line. Ela, que é instrutora certificada pelo Google for Education, também orienta sobre tutoriais, lives, aplicação de exercícios e outros tópicos ligados às aulas em ambiente digital (Classroom).

“Para manter a excelência no ensino, a Unipar sempre investiu na capacitação continuada de seu corpo docente, mas nos últimos anos tem ampliado os investimentos, buscando se alinhar às grandes universidades do mundo que aderiram aos meios digitais pedagógicos e se destacar também nesta área”, explica.

O projeto Letramento Digital tem foco nas metodologias ativas que usam ferramentas do Google for Education, entre elas o Classroom. Na Unipar, o uso dessas avançadas estratégias otimiza a interação entre educação e tecnologia digital, tão valorizada nos dias de hoje.