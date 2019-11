Ler para uma criança desperta a imaginação e incentiva o futuro leitor

O hábito de ler para uma criança deve começar desde os primeiros anos de vida. É importante, para o desenvolvimento do pequeno, ter aproximação com textos narrativos mais complexos, como os literários. Nesse momento, o que mais importa é o contato com a língua, com a sonoridade, sua musicalidade e a riqueza da construção da linguagem verbal.

É importante que quem estiver lendo em voz alta também desfrute da história. O adulto que estiver conduzindo essa leitura deve proporcionar momentos agradáveis, mostrando as ilustrações e estimulando a conversa com as crianças.

“A criança percebe inicialmente o livro como um objeto e, a partir daí, as palavras e as imagens começam a ser descobertas. É nesse momento que começa a construção do leitor que ainda não aprendeu a ler”, diz Mariana Bruno Chaves, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e responsável pelo setor pedagógico do Kumon.

A princípio, nos primeiros contatos com os exemplares, as crianças não permanecem muito tempo sentadas e passam as páginas a sua vontade. Para elas é uma situação nova, portanto é importante não chamar a atenção e deixar que pouco a pouco se familiarizem. Durante essa etapa, é muito importante para a criança ouvir leituras de histórias com frequência, pois será o momento de encantamento com o livro.

As crianças de até dois anos aprendem palavras novas com grande rapidez. Nessa fase são indicados títulos que tratam temas cotidianos, como: animais, transportes, objetos do dia a dia. “A primeira infância é um excelente momento para despertar o interesse da criança pela leitura, porém é preciso controlar a ansiedade: se a criança se interessar por uma ilustração, deixe que ela a aprecie. Também é fundamental ler pausadamente, pronunciando de maneira clara cada palavra”, aponta Mariana.

Podem ser usados livros cartonados, de pano ou de plástico, não só porque resistem ao instinto de levar tudo à boca e às investidas das mãozinhas, mas também por serem mais fáceis de manusear.

A partir dos 18 meses dê preferência aos textos rimados (poesias, parlendas e letras de canções folclóricas) e ricos em repetições. Isso porque, em geral, as crianças não conseguem compreender todo o contexto em apenas uma leitura. Primeiro elas se interessam pela parte que compreenderam e, conforme a mesma história se repete, elas compreendem todo o restante.