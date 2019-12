Se há um campeonato no automobilismo brasileiro em que os paranaenses marcam presença em quantidade e qualidade é a Sprint Race. Os pilotos do Estado ou levam títulos ou terminam bem próximos. Situação que se repete na atual temporada, que chega ao fim no próximo dia 21, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O curitibano Léo Torres é um dos favoritos ao título do torneio da Sprint Race Brasil. Participou das cinco etapas do calendário nacional da competição: Londrina – 1ª e 5ª etapas; Interlagos – 2ª etapa; Cascavel – 6ª etapa; e Velo Città – 8ª etapa. As demais etapas da temporada contaram pontos para a Sprint Internacional Cup.