Latam anuncia novo voo para Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu – A Latam Airlines anunciou novo voo diário para Foz do Iguaçu. Serão sete frequências semanais a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A previsão é de que a operação comece já a partir do mês de maio.

Ao todo, a companhia terá dez novos voos e 78 frequências para mais oito destinos brasileiros a partir da capital paulista (Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Navegantes, Recife, São Luís e Cuiabá), além de Foz do Iguaçu. A medida faz parte da contrapartida da empresa com o governo paulista após a redução do ICMS sobre o querosene da aviação, de 25% para 12%.

A inclusão de Foz do Iguaçu nas novas operações fortalece o fluxo de passageiros paulistas, principal mercado emissivo de viajantes para o Destino Iguaçu. A expectativa é aumentar consideravelmente a vinda de visitantes de São Paulo e região do Grande ABC para a Terra das Cataratas.

Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre deste ano o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, recebeu 103.957 paulistas, um acréscimo de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 86.774 viajantes de São Paulo estiveram na unidade de conservação.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, acredita que a nova operação da Latam vai facilitar a vinda de mais passageiros paulistas, mas também garantir melhor conectividade de turistas de outros destinos nacionais e internacionais que pretendem conhecer Foz.

“Anúncio da Latam chega em boa hora, já que não sabemos o que vai acontecer com a Avianca, que tem dois voos diários de São Paulo para Foz. Novo voo da Latam vai ampliar a nossa conectividade aérea. Além de atrair mais paulistas, nosso principal polo emissivo, temos condições de receber mais turistas de outros estados e até mesmo estrangeiros, que terão mais opções de conexão e melhores tarifas para conhecerem de perto nossas belezas naturais”, afirma Piolla.

Stopover

Outra ação em estudo para fomentar a oferta de assentos para o destino, segundo Piolla, é a possibilidade de Foz do Iguaçu integrar um acordo de stopover com a Latam e a GRU Airport, concessionária do Aeorporto Internacional de Guarulhos. “A ideia é que os passageiros que estiverem passando por São Paulo ou que tenham São Paulo como destino final possam fazer uma parada no meio da viagem para dar uma esticada até Foz do Iguaçu sem cobrança de taxas extras”, afirma.

Muitas companhias aéreas oferecem essa opção aos passageiros como atrativo para passagens com escala e na maioria das vezes o custo é baixo ou inexistente. O grupo Air France e KLM, por exemplo, une duas companhias aéreas que oferecem juntas a possibilidade de paradas gratuitas em Paris (pela Air France) e Amsterdam (pela KLM) na ida e na volta, mesmo se a viagem for para um terceiro destino, sem limite de tempo para o viajante ficar nas cidades. Ou seja, três cidades pelo preço de uma.

Previsão

A previsão é de que o novo voo diário da Latam entre Guarulhos e Foz do Iguaçu inicie as operações já no próximo mês de maio. Segundo a Latam, o critério para seleção dos novos voos tem como foco o seu hub (centro de conexões) de Guarulhos, “projetando ainda mais conectividade ao terminal e estímulo econômico para toda a capital paulista”.