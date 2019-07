Largar na frente é meio caminho para o título

Correndo no quintal da casa, Márcio do Lago quer o título de campeão brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Kart abriu ontem (25) as atividades para a tomada de tempo e as pré-finais. Dia importante para pilotos e equipes que buscaram tirar o máximo de seus karts e garantir um lugarzinho nas primeiras filas do grid de largada.

Para esta sexta-feira está programada a segunda corrida classificatória e a pré-final de cada categoria, com as finais sendo realizadas no sábado à tarde.

O piloto cascavelense Márcio do Lago fez bons treinos durante a semana e esteve sempre entre os quatro primeiros da categoria Super Sênior. Outro que andou bem na mesma categoria foi o piloto Edivan Monteiro.

Na categoria Sênior B, Tiago Schweiger foi o mais rápido no primeiro treino, segundo no segundo e quarto no terceiro e hoje vai pra cima tentar o melhor lugar no grid.

Na categoria F-4 Super Sênior, o cascavelense Edwardo Tanabe está na expectativa de melhorar ainda mais os tempos. Ele já tinha feito o quarto melhor tempo nos treinos livres. Estarão na pista mais de 200 pilotos nas categorias: Codasur Júnior, Graduado, OK Internacional, KZ, Sênior “A”, Sênior “B”, Super Sênior, Super Sênior Máster, F4 Super Sênior / Super Sênior Máster.