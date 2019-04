Lançada Agenda Legislativa da Indústria

O presidente do Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), Edson Campagnolo, participou ontem (2), em Brasília, do lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2019. A publicação, que enumera os projetos prioritários para o setor que tramitam no Congresso Nacional, foi apresentada aos parlamentares pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) durante sessão solene conjunta realizada no plenário da Câmara dos Deputados.

Ao todo, a Agenda Legislativa deste ano reúne 123 propostas em discussão no Poder Legislativo, consideradas estratégicas pela indústria brasileira. Entre elas, 14 propostas foram listadas na “Pauta Mínima”, o conjunto de temas urgentes e de maior impacto sobre o ambiente de negócios brasileiro.

Campagnolo destacou que a prioridade número um, como ficou claro durante a solenidade de lançamento, é a aprovação da Reforma da Previdência. “Equilibrar as contas públicas é uma necessidade, e para isso é fundamental a aprovação da reforma. Ela se refletirá em aumento da confiança dos investidores na economia brasileira e abrirá espaço para a adoção de outras medidas que melhorem o ambiente de negócios do país”, disse. “O fato de o lançamento da Agenda, pela primeira vez na história, acontecer dentro do Congresso mostra que os parlamentares reconhecem a importância da indústria para o país e estão dispostos a discutir os grandes desafios que precisamos superar para retomar o rumo do desenvolvimento”, completou o presidente do Sistema Fiep.

Esta foi a primeira vez, desde sua criação, em 1996, que a Agenda da CNI foi lançada no Congresso Nacional. Vários parlamentares participaram na cerimônia. O evento contou ainda com as presenças de presidentes de associações setoriais e presidentes de Federações das Indústrias, que ajudaram a elaborar a Agenda Legislativa da Indústria.