Lacen de Cascavel recebe equipamentos para testagem de Covid-19

Os equipamentos são: um termociclador e um extrator de DNA, com fabricação na Coréia do Sul, para a realização dos exames, dispensando a necessidade de encaminhamento das amostras dos pacientes para testagem no Lacen em Curitiba.

O PCR, realizado pelo termociclador, é um exame que pesquisa o material genético do agente etiológico que causa a covid-19, além de outras doenças provocadas por vírus. A secreção nasofaringe é coletada do paciente e colocada em microtubos e encaminhados ao Laboratório Central do Município.

Os microtubos são inseridos na máquina (termociclador), onde passam por um tratamento químico para posterior análise da extração do DNA do vírus. Com o auxílio de um amplificador, as amostras de exames dos pacientes são processadas automaticamente para detecção ou não do vírus da covid-19.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é tornar o diagnóstico mais rápido aos pacientes, que venham procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou que, por orientação médica do Call Center, solicita a testagem para o novo coronavírus.