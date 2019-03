Kia e Carelli realizam Road Show em Foz

A Kia Motors do Brasil e a Carelli recepcionaram jornalistas quarta-feira em Foz do Iguaçu, com a realização do Rod Show. Durante o evento, profissionais de imprensa da região Oeste puderam realizar teste-drive com os modelos como Stinger GT, Carnival, Cerato, Soul e Sportage.

Stinger GT

Com uma série de prêmios da mídia automotiva mundial, o Stinger GT chegou ao mercado brasileiro com o status de veículo esportivo mais potente da história da Kia. Equipado com os mais modernos itens em tecnologia, segurança e conforto, o sedã esportivo consolida o processo de evolução da marca sul-coreana ao apresentar luxo, estilo e desempenho únicos.

Equipado com motor V6, de 3.3 litros, biturbo, com 370 cv de potência, o Stinger GT possui nova transmissão automática sequencial de oito velocidades, controle de torque vetorial AWD (All-Wheel Drive), suspensão eletrônica com ajuste de altura do amortecedor e freios Brembo, entre outros itens que equipam somente veículos esportivos Premium.

Sportage

Em sua quarta geração, o Sportage comemora a marca de 1 milhão de unidades comercializadas desde o lançamento do SUV e passa por sua melhor fase em todo o mundo. Esse sucesso, obviamente, não acontece por acaso. O Sportage é reconhecido pelo design, pela tecnologia e pelo conforto. Não é à toa que, nas terceira e quarta gerações, foi agraciado com os prêmios iF Design e Red Dot Award, dois dos mais importantes do mundo.

A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais. O câmbio também conta com seletor de modo de condução que permite ajustar as mudanças de marcha de acordo com o estilo de cada motorista ou das condições de pilotagem. As opções são: normal, econômica (com trocas em baixas rotações, privilegiando o baixo consumo de combustível) e esportiva (que explora as acelerações para proporcionar o melhor desempenho).

Kia Bongo

Utilitário do tipo VUC (Veículo Urbano de Carga), o Bongo possui autorização para circular nos grandes centros urbanos do país, onde há restrições ao tráfego de caminhões grandes. Outro trunfo do comercial leve é que, para dirigi-lo, basta habilitação para conduzir carros de passeio (tipo B). O veículo se posiciona como a opção ideal para quem busca desempenho e conforto para a rotina de trabalho.

O Bongo permite transportar os mais variados tipos de cargas. Nas dimensões, o modelo conta com 1.995 mm de altura, 1.740 mm de largura e 4.825 mm de comprimento. O entre-eixos é de 2.415 mm, e seu tanque de combustível tem capacidade para 60 litros. A capacidade de carga é de 1.812 kg.

Cerato

Reconhecido pelo design inovador e pela qualidade de acabamento superior em relação aos demais veículos da categoria, o Cerato se consagra como um dos carros-chefe da Kia no Brasil e se consolida como um dos sedãs médios mais vendidos do País, ao oferecer ótima relação custo-benefício, além de conforto e segurança.

O Cerato possui perfil elegante, cabine espaçosa e motor de alta tecnologia que oferece significativa economia de combustível, fator decisivo na escolha de um carro. Com a assinatura de Peter Schreyer, o sedã se destaca pelos traços modernos, com destaque para a icônica grade frontal “nariz de tigre”, com detalhes cromados, e o visual arrojado dos faróis dianteiros e das lanternas traseiras.

“O Cerato é um sedã que surpreende em todos os detalhes. O design moderno e elegante, além da excelente dirigibilidade, proporciona uma condução única e ideal para o tráfego nas rodovias e nas cidades”, afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.

Grand Carnival

Presente no mercado brasileiro desde 1.999, a Grand Carnival se mantém como referência em conforto, tecnologia e potência. Com visual atualizado, a minivan ganha aparência mais refinada, com a conveniência funcional de sempre, além de amplo espaço para passageiros e bagagens. Enquanto isso, o poderoso motor V6 de 3.3 litros e a transmissão automática de seis velocidades garantem o desempenho necessário para viagens em família e serviços de transfer de luxo.

Tecnológica e estilosa, a Grand Carnival possui cockpit de sedã premium, projetado para auxiliar na sensação de amplitude, com qualidade de acabamento única. O veículo possui ar-condicionado digital com ionizador e controle independente frontal Tri Zone com saídas para a 2ª e a 3ª fileiras.

Soul

Desde sua chegada ao mercado brasileiro, em 2009, o Soul se destaca por seu estilo único. O design original, com visual moderno e personalidade irreverente, faz deste crossover urbano um modelo icônico da marca. Atualmente, o Soul é comercializado no Brasil em versão única.

Sorento

Refinado, robusto e espaçoso, o Sorento permanece potente como sempre, mas com uma série de aprimoramentos visuais e de recursos, por dentro e por fora. Com acomodação para sete passageiros, o SUV (Sport Utility Vehicle) médio-grande está disponível no mercado brasileiro em três versões, com motorizações 2.4 16V de 172 cv ou 3.5 V6 de 280 cv, e opção de tração integral AWD (All-Wheel Drive).

Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com a mídia automotiva de diferentes regiões do Brasil e ampliar a divulgação dos veículos da marca pelo país, a Kia Motors iniciou nesta semana seu primeiro roadshow de imprensa. Nos encontros, os jornalistas poderão avaliar os modelos Cerato, Grand Carnival, Soul, Sorento, Sportage e Stinger GT, percorrendo trechos urbanos e rodovias.

Realizado em formato de circuito, o projeto está percorrendo, nesta fase inicial, a região Sul. Na quarta-feira (27), o primeiro encontro ocorreu em Foz do Iguaçu, com o apoio da concessionária Carelli. Na próxima segunda-feira (1º), será a vez de Porto Alegre (RS). Por fim, o roadshow passará por Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

Nos encontros, os jornalistas serão recepcionados pelo presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini, pelo diretor de Vendas, Ary Jorge Ribeiro, pelo diretor técnico, Gabriel Loureiro, e pelo Diretor de Marketing, Gustavo Gandini. Em Foz do Iguaçu, o evento ainda foi prestigiado pelo presidente da sede regional da Kia nas Américas Central e do Sul, Mr. Kevin Kim.

“Além de permitir um contato mais próximo com a imprensa automotiva, o roadshow amplia a divulgação dos nossos produtos por meio de mídia espontânea em diferentes regiões do País”, destaca Tiago Lara, gerente de Marketing da Kia Motors do Brasil.