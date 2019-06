“Juntos e Shallow Now” e as entrelinhas gramaticais

Nos últimos dias, não se falou em outra coisa. A música de Lady Gaga “Shallow”, vencedora do Oscar 2018 – Melhor Canção Original, com o filme “Nasce uma Estrela”, ganhou uma versão regravada por Paula Fernandes e Luan Santana, “Juntos e Shallow Now”. Popularizada, a nova versão, no entanto, divide opiniões e polêmicas.

“Precisamos nos posicionar, especialmente dentro da nossa profissão. Somos linguistas, e eu tenho certeza que os tradutores ficaram de cabelo em pé ao ouvir essa versão. É preciso deixar de lado o que tem se chamado de sociedade do espetáculo. Quando escutamos ‘Juntos e shallow now’ nós pensamos, inicialmente, assim: ‘Bem, não é exatamente a tradução, né?’. Porém, quando se pensa na lógica da tradução, pensa-se numa tendência de fazer com que de uma determinada língua passe para outra algo que seja o mais próximo possível, o que nós chamamos de paráfrase”, explica o professor Carlos André, e autor dos livros “A nova ortografia da língua portuguesa” e “Na ponta da língua”.

Outro ponto levantado pelo professor diz respeito à licença poética da canção: “Quando se fala em licença poética se fala em poesia, e poesia é diferente de poema. Quando se fala em poesia se fala em uma tendência a estabelecer uma relação artística, e aí um dos detalhes artísticos é a lógica da rima. A licença poética pode ser feita por qualquer um, desde que esse alguém faça poesia efetivamente, e não uma rima, digamos assim, superficial”, diz o professor Carlos André.

Segundo análise do professor, quando se fala em “Juntos e Shallow Now”, outro inconveniente é a falta de nexo da música: “Absolutamente incoerente e, mais do que isso, é desrespeitoso com a língua portuguesa. O povo brasileiro é extraordinário, de muita cultura e que tem muito a crescer ainda, certamente mais com a Cajuína, bebida típica de Teresina transformada em poesia, e em música por Caetano Veloso, do que com Shallow Now”.