Júnior Flores tem a melhor temporada de sua carreira

Júnior Flores divide os louros da conquista do Brasileiro de Kart em Cascavel com sua equipe Crédito: Mario Ferreira

Planejamento. Este foi o foco de José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo. O resultado foi a melhor temporada da carreira do piloto de Foz do Iguaçu, tendo como o ápice o título da categoria Novatos no Campeonato Brasileiro de Kart, disputado em julho, em Cascavel, região oeste do Paraná.

Como o Brasileiro seria em Cascavel, distante de 140 quilômetros de Foz do Iguaçu, Júnior Flores fez um planejamento de competições e treinos no Kartódromo Delci Damian. Tudo seguiu a risca e os primeiros resultados foram os títulos de campeão do Metropolitano de Cascavel e do Open do Brasileiro. O título Brasileiro foi o coroamento do trabalho. No segundo semestre, disputou a Copa Brasil e por pouco também não foi o campeão. Disputou o título até a última volta, quando um enrosco na disputa pela liderança, o fez cair para a quinta colocação, o que não deixa de ser um bom resultado em se tratando da segunda maior competição nacional do kart.

Segundo Júnior Flores, 2019 foi a melhor temporada de sua carreira. “Disputei o Metropolitano de Cascavel e fui campeão. Ganhei o Open do Brasileiro e fui campeão do Brasileiro, que era o foco do trabalho. Só o título da Copa Brasil que escapou por detalhes. Foi um ano de muito aprendizado e de evolução, que servirão para toda a carreira. Foi um ano excelente, que com certeza vai ficar na memória”, destaca Júnior Flores.

Júnior Flores divide suas conquistas com muitas pessoas e agradece o apoio do Auto Posto Damo, do preparador Neri, do coach Rodrigo Soares e de Renato Tibola, pelos fortes motores.