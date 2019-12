Júnior Flores luta pelo  bi nas 4 Horas de Kart de Foz

Campeão brasileiro da categoria Novatos, José Flores Júnior participa neste sábado das 4 Horas de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Mercosul. A largada será às 19h, no Adrena Kart. Ele irá defender a equipe Auto Posto Damo/FarmaVip/Granopar, tendo como parceiros Guilherme Zimmermann e Auber Miola, repetindo a formação de 2017, que levantou o título da prova.

Esta será a quarta participação de Júnior Flores na tradicional prova de longa duração, que encerra a temporada de Kart de Foz do Iguaçu. Em 2015 foi vice-campeão, formando dupla com Thiago Secco. Em 2016, novamente em dupla com Thiago Secco, abandonou por quebra no kart quando estava na liderança. Para a edição deste ano, Júnior Flores espera uma prova disputadíssima e aponta de seis a dez equipes como fortes candidatas ao título. “Será uma prova muito disputada. A estratégia poderá fazer a diferença e até mesmo o preparo físico de quem esteja pilotando na última meia hora”, frisa Júnior Flores.

Motovelocidade I

O Campeonato Paranaense de Movelocidade terá sua terceira e decisiva etapa neste sábado e domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Os treinos livres e classificatórios serão neste sábado e as provas neste domingo.

Motovelocidade II

Com duas etapas disputadas, os líderes do Paranaense de Motovelocidade são Sharbel El Hajjar (56 pontos) na categoria 1000cc Pró; Luís Henrique (62), na 1000cc Light; Rene Ferreira (62), na 1000cc Máster; Pedro Valente (62), na 600cc Pró; Paulo Bordin (31), na 600ccc Light; Luciano Domingues (31), na 600cc Máster; Felipe Gonçalves (62), na 250 a 500cc; Maycon Benassi (62), na 300cc Light; e Leonardo Galvan (30 pontos) na categoria 250cc.