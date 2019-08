Judô tenta manter hegemonia no Pan

A seleção brasileira de judô sobe aos tatames dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 a partir desta quinta-feira (8). Capitaneada pelas medalhistas olímpicas Rafaela Silva e Mayra Aguiar, além do peso pesado David Moura, a equipe formada por 13 judocas entra na competição continental disposta a manter a tradição de pódios da modalidade. Ao lado da experiência, 10 atletas farão suas estreias no evento.

Diferentemente de outras edições de Pan, que abriram a programação com o judô logo na primeira semana, dessa vez, a agenda da modalidade ficou para o final do evento. Os combates vão de hoje a domingo, último dia da competição, no ginásio da Villa Deportiva Nacional.

Em abril deste ano, grande parte dos convocados para Lima 2019 participou do Campeonato Pan-Americano de Judô, também em Lima, que serviu como evento-teste para os Jogos. Na prévia, a seleção conquistou 15 medalhas individuais (4 ouros, 8 pratas e 3 bronzes), além do título por equipes, prova que não vai acontecer desta vez.

Histórico

O judô brasileiro participou de 13 edições de Jogos Pan-Americanos e se consolidou como uma das potências do continente, somando 125 medalhas na história da competição. Foram 36 ouros, 35 pratas e 54 bronzes conquistados por judocas brasileiros de São Paulo 1963 a Toronto 2015. No quadro geral de medalhas do judô, o Brasil ficou em primeiro lugar nas últimas duas edições – Toronto e Guadalajara, além de liderar também os quadros de San Juan 1979 e Indianápolis 1987. O melhor desempenho da história foi em Guadalajara, quando o País conquistou seis ouros, três pratas e quatro bronzes.

A equipe

Em Lima 2019, o Time Brasil será representado por 13 judocas, com um desfalque de última hora no meio-pesado masculino após lesão de Leonardo Gonçalves (100 kg). Estarão em ação em Lima: Larissa Farias (48 kg), Larissa Pimenta (52 kg), a campeã olímpica Rafaela Silva (57 kg), Aléxia Castilhos (63 kg), Ellen Santana (70 kg), a bicampeã mundial Mayra Aguiar (78 kg) e Beatriz Souza (acima de 78 kg); ao lado de Renan Torres (60 kg), Daniel Cargnin (66 kg), Jeferson Santos Júnior (73 kg), Eduardo Yudy Santos (81 kg), Rafael Macedo (90 kg) e o campeão de Toronto 2015, David Moura (acima de 100 kg).