JUDÔ | Grand Slam

Um dia depois de o Brasil largar com nove medalhas em casa no Grand Slam de Judô, competição que não recebia há sete anos e que está sendo realizada desde domingo (6) em Brasília, Ketleyn Quadros garantiu seu primeiro ouro da carreira na competição. Primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica em esportes individuais, o bronze em Pequim 2008, ela derrotou Alexia Castilhos na final totalmente brasileira da categoria meio-médio e também somou importantes pontos para o ranking olímpico. Além das medalhas de Ketleyn e Alexia, o Brasil ainda conquistou prata com David Lima (73 kg) e bronze com Maria Portela (70 kg), e chegou a 13 no Grand Slam de Brasília no total. A competição segue até domingo (13).