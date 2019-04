Judô: Brasil volta ao circuito da IJF com o Grand Slam de Brasília

Rio de Janeiro – O Brasil está de volta à rota dos eventos internacionais de judô. Três anos após disputarem os Jogos Olímpicos Rio 2016 os judocas brasileiros poderão sentir novamente o gostinho de competir em casa graças ao acordo firmado entre a CBJ (Confederação Brasileira de Judô) e a IJF (sigla em inglês para Federação Internacional de Judô) para a realização, em Brasília, de uma das etapas de Grand Slam do Circuito Mundial IJF.

O acordo, fechado após quase oito meses de negociações, prevê a realização de duas edições: 2019 e 2020. A primeira está marcada para o período de 6 a 8 de outubro de 2019, ano em que a CBJ completa 50 anos de fundação, e valerá mil pontos na corrida para Tóquio 2020.

“Acredito que este era um grande anseio dos nossos atletas e da comunidade do judô brasileiro como um todo. Estamos muito felizes e motivados com o desafio de realizar o Grand Slam Brasília 2019, que será de suma importância para os nossos atletas na corrida por uma vaga em Tóquio. É uma grande oportunidade de mostrarmos que o judô brasileiro está preparado para vencer dentro e fora dos tatamis”, afirmou o presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges.

Esta será a quinta vez que o Brasil sediará uma etapa de Grand Slam de judô. As quatro primeiras edições foram em 2009, 2010, 2011 e 2012, todas no Rio de Janeiro, cidade que também sediou três Campeonatos Mundiais Individuais (1965, 2007 e 2013). Além desses, Salvador recebeu em 2012 uma edição do Campeonato Mundial Por Equipes. Brasília, portanto, estreia na rota dos grandes eventos internacionais de judô.

A competição

Na hierarquia das etapas do Circuito Mundial, os Grand Slam só ficam atrás do Campeonato Mundial, que dá até 2.000 pontos no ranking internacional, e do World Masters, que dá até 1.800. Como país sede, o Brasil poderá inscrever até quatro atletas por categoria, aumentando as oportunidades para os brasileiros somarem pontos na busca pela classificação olímpica. Atualmente, o Circuito Mundial conta com etapas de Grand Slam em Paris (França), Dusseldorf (Alemanha), Ecaterimburgo (Rússia), Baku (Azerbaijão), Abu Dhabi (Emirados Árabes), Osaka (Japão) e, agora, Brasília (Brasil), o único Grand Slam das Américas.