Jovens com ideias para melhorar vida universitária podem viajar ao Canadá

Estão abertas as inscrições para o Red Bull Basement University, plataforma que busca incentivar os estudantes a co-criarem soluções que usam a tecnologia para melhorar a vida universitária. Para participar, os universitários devem acessar www.redbullbasement.com/university e enviar um vídeo de até 60 segundos detalhando uma ideia para solucionar alguma questão ou problema. Acessibilidade, empoderamento, inclusão e saneamento são alguns dos temas que podem ser abordados, por exemplo.

Os projetos podem ser inscritos individualmente ou em duplas e, após uma votação online e julgamento por uma banca especializada, quem for selecionado passará por uma fase de desenvolvimento de sua ideia por 30 dias e, em dezembro, viajará para o encontro global em Toronto, no Canadá, com atividades que levam a uma competição final de pitching para os selecionados e seus projetos de 30 países diferentes.

O vencedor mundial terá seis semanas para explorar e fechar o conceito da ideia, tornar real e possivelmente criar um protótipo.

Vai dar Liga

Em 2018, duas estudantes da UEA (Universidade do Estado do Amazonas) foram escolhidas entre centenas de projetos e representaram o Brasil na competição. A dupla de futuras engenheiras Lídia Azevedo e Amanda Reis (foto ao lado) levou para Berlim a ideia do “Vai dar Liga”, um dispositivo e prensa para coleta seletiva na universidade.

Um grupo do Canadá foi o vencedor global, com um projeto de dispositivo que possibilita aos estudantes saber em tempo real onde há espaços disponíveis para estudo no campus.

Participação

Podem participar do Red Bull Basement University pessoas físicas, entre 18 e 25 anos, brasileiras, residentes e domiciliadas em território nacional, matriculadas em curso de graduação em universidade brasileira. Todas as informações podem ser obtidas no Regulamento.

Inscrições:

www.redbullbasement.com/university

De 9 de setembro a 28 de outubro de 2019