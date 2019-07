Jovens aprendizes recebem orientações financeiras

Despertar o valor do dinheiro, reconhecer a responsabilidade do saber gastar e, de quebra, ter acesso a orientações sobre a educação financeira para as finanças. O Programa de Aprendizagem Profissional Jovem Aprendiz, da Fundação Assis Gurgacz, recebeu a equipe da Cooperativa Sicredi com finalidade de desenvolver competências, para que os jovens aprendam lidar com questões financeiras de maneira segura e consciente.

A palestra teve como objetivo conscientizar os adolescentes e os jovens de que, com pequenas atitudes no dia a dia, é possível ter uma vida financeira mais equilibrada. Aprender a lidar com o dinheiro independente a idade faz a diferença, pois podemos economizar ainda jovens para termos um futuro promissor.

Para a coordenadora do Programa Jovem Aprendiz, professora Salete Chrun, educação financeira é um tema bastante lembrado quando as pessoas têm sonhos e decidem traçar planos para alcançá-los. “Orientar os adolescentes e jovens sobre a responsabilidade de administrar o dinheiro é muito importante, pois não apenas se refere ao presente, mas também na preparação para o futuro”, destaca.

Agradece ainda a parceria do Sicredi, estimulando os jovens aplicarem seu salário adequadamente e criando o hábito de economizar.

