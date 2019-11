Jovem morre após cair de 15 metros de altura

Cascavel – O jovem Luciano Zaquete, 27 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (18) no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Ele ficou gravemente ferido no início da manhã quando caiu de uma altura de cerca de 15 metros. enquanto trabalhava em uma obra na Rua Rio Grande do Sul, região Central de Cascavel.

O jovem sofreu lesões graves no dorso, tórax e fêmur e não resistiu aos ferimentos, falecendo no Hospital.

A morte foi confirmada pelo IML (Instituto Médico Legal). Porém a possibilidade de doação das córneas é estudada pela família e por isso o corpo ainda permanece no HU.

Não há informações sobre o uso de equipamentos de segurança.