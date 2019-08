Depois de passar por Porto Rico na estreia, a seleção brasileira feminina de vôlei não conseguiu vencer a Argentina pela 2ª rodada dos Jogos Pan-Americanos, ontem, e acabaram superadas por 3 sets a 0 (25/23, 25/19 e 25/23), em Lima, no Peru. Nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), o Brasil enfrenta os Estados Unidos em busca da vitória para avançar à semifinal. O duelo reedita a final da última edição dos Jogos, em Toronto 2015. Na ocasião, as brasileiras terminaram com a medalha de prata.