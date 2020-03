Jogos Escolares estão suspensos em Cascavel

Competição que estava inicialmente marcada para ser realizada de 20 a 28 de março em Cascavel, a fase municipal dos Jogos Escolares está temporariamente suspensa, em razão da pandemia mundial do novo coronavírus.

A nota sobre a suspensão dos Jogos foi publicada nesta segunda-feira (16) e atende ao Decreto Municipal divulgado no fim da tarde de sexta-feira (13) que “dispõe sobre a suspensão de atividades sujeitas à aglomeração de pessoas no âmbito do setor público do Município de Cascavel”, por precaução à disseminação do novo coronavírus.

O decreto estabelece a suspensão de atividades por 14 dias na cidade, portanto, até 27 de março – sexta-feira da semana que vem.

Vale lembrar que as inscrições para os Jogos em Cascavel estavam abertas e iriam até esta quarta-feira (18), mas com a suspensão temporária da competição a data limite será prorrogada e divulgada em breve.

Em 2019, quase 2.000 alunos-atletas de 12 a 17 anos participaram da fase municipal dos Escolares em Cascavel. Para este ano, a estimativa era de 1.500 a 1.700 inscritos, mas esse número pode ficar abaixo do esperado, principalmente pela preocupação de pais e professores com a disseminação do novo coronarírus.