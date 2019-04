Jogos escolares do Paraná movimentarão Cascavel

Nesta sexta-feira, dia 26, começa o maior evento do esporte estudantil de Cascavel, ou seja, a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná, que envolve 200 equipes nas modalidades coletivas. Ao todo, a competição contará com a participação de mais de 2 mil estudantes, que disputarão, até o dia 2 de maio, as vagas para a fase regional da competição, que será realizada em Corbélia, de 30 de maio a 6 de junho.

A solenidade de abertura da fase municipal será realizada às 19h30, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, e toda a comunidade escolar está convidada a prestigiar.

Entretanto, vale lembrar que, devido ao grande número de equipes inscritas, as disputas de futsal já começam na manhã de sexta-feira e se estendem por todo o dia 26, com uma partida inclusive após a solenidade de abertura.

Fase Municipal em São Miguel

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de São Miguel do Iguaçu realiza a 19ª edição dos Jogos Escolares – Fase Municipal. A abertura do evento será na próxima segunda-feira (29), às 8h, no Ginásio de Esportes Joelson Marcelino.

Este ano, os alunos poderão disputar na modalidade individual e coletiva, com jogos de xadrez, atletismo, voleibol, handebol e futsal.

Os classificados garantem vagas para a etapa 66ª Jogos Escolares do Paraná – Fase Regional.

Confira a programação dos jogos e leve toda sua torcida:

XADREZ

Data: 25 de abril às 13h30

Local: Lions Clube

TÊNIS DE MESA

Data 26 e 29 de abril – 13h30;

Local: Ginásio de Esportes Joelson Marcelino.

ATLETISMO

Data: 25/04 – Classe B às 8h e 26/04 e 29/04 – Classe A às 8h;

Local: Pista de atletismo na Faculdade Uniguaçu.

MODALIDADES COLETIVAS: Voleibol, handebol e futsal

Data: 30/04 e 2, 3, 6 e 7 de maio;

Local: Ginásio Joelson Marcelino, Ginásio Santa Catarina e Faculdade Uniguaçu.

Fase regional será em Corbélia

De 30 de maio a 6 de junho Corbélia será a capital regional dos esportes escolares, pois irá sediar a fase regional da 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná.

As Secretarias de Esportes e de Educação já começaram a mobilização para sediarem a competição esportiva, que levará para o Município cerca de 1.650 atletas.

Vale lembrar que as equipes campeãs desta fase regional se classificam para disputar a Macrorregional, que será realizada de 25 a 30 de junho na cidade de Cafelândia, onde competirão com os campeões das fases regionais dos Núcleos de Educação de Foz do Iguaçu, Toledo e Assis Chateaubriand.

Equipe da Esporte Paraná vistoria espaços em Toledo

De 11 a 20 de outubro Toledo sediará os 62º Jogos Abertos do Paraná Fase Final. Uma das principais competições esportivas do Estado. O Município foi escolhido ainda em 2018 por oferecer as melhores condições para receber as diversas modalidades esportivas envolvidas nesse grande evento do esporte paranaense.

Para consolidar os trâmites que tornam Toledo a cidade Sede dos Jogos, uma equipe da Esporte Paraná vistoriou os equipamentos públicos e privados relacionados para receber os atletas de mais de 80 municípios participantes.

“É muito importante que a gente converse com o Poder Executivo, pois uma das grandes preocupações enquanto governo é que a prefeitura trabalhe junto com a Secretaria de Esportes. Nesses últimos anos que fizemos eventos percebemos que Toledo é uma das melhores cidades para fazer esse tipo de evento multimodalidades. Vamos ter 20 modalidades em 13 dias de competição”, destacou o Supervisor de Esportes de Rendimento da Esporte Paraná, Emerson Venturini.

Uma das preocupações dos avaliadores era em relação à capacidade de alojamento para os atletas das diversas delegações que chegarão em Toledo. “Pra minha surpresa e surpresa boa, descobrimos que Toledo já tinha organizado o calendário escolar do Município e do Estado para que as férias escolares coincidam com o período dos jogos. Antes de questionarmos já tava tudo encaminhado”, elogiou Venturini.

A equipe realiza a visita técnica para verificar quais são as condições reais dos equipamentos que Toledo oferece. E também para que a prefeitura possa apurar questões orçamentárias e, na próxima vinda, seja realizada a sessão preliminar, um congresso técnico dos jogos. Uma última visita aos locais para verificar se as coisas estarão prontas ocorre 20 dias antes dos jogos.

NRE firma parceria para capacitação de professores de Educação Física

A chefe do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel, professora Luciana Paulista da Silva, firmou parceria com o CREF9 (Conselho Regional de Educação Física, Regional 9) e a Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel para a oferta de diversos cursos de formação continuada para professores de Educação Física.

A parceria foi firmada em reunião realizada na sala da chefia do NRE, contando com a presença do presidente do CREF9, Antônio Eduardo Branco, do vice-presidente do CREF9, Gustavo Chaves Brandão, do presidente da Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel, Léo Mion, e do diretor da mesma entidade, Daniel Fernando Scalco.

Essa parceria irá proporcionar diversas atividades de atualização e formação para os professores de Educação Física de Cascavel e região, melhorando a aprendizagem e a qualidade de vida dos estudantes.