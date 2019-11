Jogos de Aventura e Natureza chegam à última etapa de 2019

Curitiba – Competição criada este ano pelo Governo do Estado para fomentar o esporte e o turno no Paraná, os Jogos de Aventura e Natureza serão encerrados neste domingo (1º), com a realização da quinta e última etapa no Norte Pioneiro, numa região paradisíaca conhecida como Angra Doce, que compreende as cidades de Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos.

Nesta etapa, a comunidade recebeu durante a semana oficinas práticas de canoa havaiana, stand up paddle, rúgbi, beach tennis e slackline, todas supervisionadas por profissionais, além das novidades handbeach e punhobol (esporte semelhante ao vôlei), que pela primeira vez integraram a programação das atividades voltadas à comunidade.

Já as competições tiveram início ontem (29) e prosseguirão durante o fim de semana, com corrida de aventura, canoagem velocidade e futevôlei em Ribeirão Claro; handebol de areia, vela, corrida rústica e pesca esportiva em Carlópolis; e beach soccer em Siqueira Campos.

Destaque também para a revoada de balão, que colorirá o céu em Ribeirão Claro e Carlópolis, numa das atrações mais esperadas do fim de semana na região de Angra Doce.

Em sua primeira edição, os Jogos de Natureza e Aventura abrangeram 29 modalidades e passaram por 26 municípios de três regiões do Estado (área com população estimada em 830 mil habitantes) reunindo cerca de 3 mil atletas por etapa e envolvendo 20 mil pessoas.