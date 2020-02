Jogos da Terceira Idade devem atrair mais de 500 pessoas

Com inscrições abertas, a 2ª edição dos Jogos da Terceira Idade (JOTIC’s) devem atrair mais de 500 atletas em Cascavel. Além de propiciar momentos de entretenimento e lazer à comunidade, os jogos têm como objetivo promover a integração sócio-esportiva entre os vários grupos da terceira idade do município de Cascavel, a comunidade em geral e ainda compensar os efeitos nocivos da vida moderna, contribuindo para a preservação e promoção da saúde humana.

Neste ano, haverá uma abertura oficial no Ginásio de Esportes Sergio Mauro Festugatto, no dia 16 de março, às 19h.

As competições serão realizadas de 17 a 30 de março, em vários locais da cidade. Os Jogos da Terceira Idade terão caráter de participação livre para homens e mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, nascidos no ano de 1960, sendo que nas modalidades bocha, boliche e atletismo adaptado poderão participar pessoas acima 55 anos completos.

Emilio Martini, coordenador do programa Felicidade do Idoso, explica que o evento não é apenas para idosos que participam de grupos da terceira idade. Empresas, sindicatos e outras entidades poderão formar seus grupos de idosos para participarem do evento esportivo. Neste ano, foram incluídas algumas modalidades novas como arremesso de galinha, boliche, atletismo, bocha campeira e quebra-cabeças.

As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 10 de março, na sede do Programa FeliCidade do Idoso, na Rua Pernambuco, nº 1900 (Antigo Lembrasul).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 99158-2343.