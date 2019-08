Jogos Abertos seguem com intensas disputas em Ivaiporã

Cascavel – Aberta ontem, a fase final da Divisão B da 62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná segue com intensas disputas neste fim de semana em Ivaiporã, Norte Central do Estado. A etapa conta com equipes de 124 municípios, totalizando 3.227 participantes.

A competição vai até o dia 29 de agosto e, em algumas modalidades, vale a vaga para Divisão A dos Jogos Abertos ainda este ano, que será realizada em Toledo, de 11 a 20 de outubro.

Nove modalidades estão em disputa em Ivaiporã: basquetebol, futsal, handebol, handebol de areia, futebol, futebol sete, kickboxing, voleibol e vôlei de praia. Destas, apenas o kickboxing, handebol de areia e futebol sete não fazem parte do calendário da Divisão A, portanto não classificam equipes. Já a bocha e o bolão serão disputadas juntamente com a Divisão A.