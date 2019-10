Jogos Abertos: Rúgbi de Toledo comemora o hexa feminino e ouro inédito no masculino

Toledo – Anfitrião da 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), Divisão A, Toledo viu suas equipes de rúgbi se destacarem no Campo do Curvão, no Complexo Esportivo da Vila Industrial. No feminino Toledo se tornou hexacampeão e no masculino a conquista foi inédita e muito comemorada.

A primeira equipe a conquistar o lugar mais alto do pódio foi a feminina. Comandadas pela técnica Maria Mikaela Pitta Oliveira, dentro e fora das quatro linhas, já que a treinadora também compõe o elenco do time toledano, as anfitriãs venceram seus três compromissos. Contra Londrina o placar foi 24 a 0. Após vieram os duelos contra Maringá, vencido por 39 a 0, e fechando a participação a vitória no compromisso contra Foz do Iguaçu por 15 a 10.

Entre as mulheres, em seis edições dos Japs com a presença do rúgbi feminino, ninguém sabe o que é subir no lugar mais alto do pódio. “Desde quando se começou a praticar a modalidade em Toledo, antes mesmo da minha chegada para comandar os times toledanos, já havia um time aqui com uma história muito bonita dentro deste esporte”, afirmou a técnica. O hexacampeonato apenas confirmou a hegemonia das “Camaleoas”, como é chamado o time toledano.

Masculino

No masculino a final colocou em lados opostos duas equipes do oeste paranaense. De um lado estava Cascavel e do outro o time da casa, que tinha como objetivo fazer uma boa campanha jogando diante da torcida, pois chegar à decisão já era um feito. No decorrer da competição, as vitórias vieram e foram motivando ainda mais o elenco. No jogo que definiu o título, a equipe saiu atrás no placar e ao final do primeiro tempo estava perdendo por 5 a 0. No segundo tempo, veio o momento de superação, a equipe marcou dois trys e converteu ambos, somando 14 pontos. Mesmo com o try assinalado pelos cascavelenses o resultado foi 14 a 12 e garantiu o primeiro título dos Jogos Abertos do Paraná para Toledo.