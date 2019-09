Aqui se faz, aqui se paga. A semana vai ser intensa em A dona do pedaço. Jô vai começar a pagar o que aprontou com Maria da Paz. Enganada por Téo, a vilã perderá toda a sua fortuna e terá que abrir mão da mansão. No núcleo rico da novela, Camilo afirma que reconquistará a poderosa Vivi. O ex-noivo irá até Rio Vermelho para saber das encomendas de Chiclete.

Leia o resumo completo das novelas.