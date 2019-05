Jane’s Walk: 150 pessoas na Caminhada Urbanística

Cascavel foi palco de um evento que é realizado em vários lugares do mundo, o “Jane’s Walk”. A atividade se trata de uma caminhada urbanística, em que um grupo de pessoas para em pontos estratégicos e conversam sobre o histórico e curiosidades daquele local.

A ação é realizada para lembrar da trajetória de Janes Jacobs, que foi mãe, jornalista, editora e é considerada por muitos especialistas do calibre de Jam Ghel, Saskia Sassen, Richard Sennet, David Harvey e pela revista de urbanismo Planetzen como a urbanista mais influente de todos os tempos.

O Jane’s Walk aqui em Cascevel aconteceu no último sábado (18) e cerca de 150 participantes percorreram quase 3,3 km. Foram seis paradas estratégicas com conversas sobre o histórico e curiosidades sobre cada local da cidade.

“Ser arquiteto e urbanista é ir além da prancheta. É sair da rotina, sair do fechado e do particular. É sentir o vento, as pessoas, a cidade. É misturar a vida pessoal com a profissional. Sensação de missão cumprida, mais uma vez, com a Caminhada Urbanística Jane’s Walk Cascavel – PR”, aponta a idealizadora do evento, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo Andressa Ruschel.

Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo, Joice Caroline Costa de Oliveira relata a experiência em participar da caminhada: “É bastante importante para as pessoas nesse meio urbanista ter a percepção da cidade. E é mais interessante ainda, pois moramos aqui em Cascavel e não percebemos o que acontece aqui. Lembrar a trajetória da Janes Jacobes é emocionante, mesmo ela não sendo arquiteta ela contribuiu muito para os interesses da área”, comenta.