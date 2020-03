Jacaré do Zoo passa por cirurgia no Hospital Veterinário da FAG

A paciente atendida na sexta-feira (6) no Hospital Veterinário do Centro FAG é moradora do Zoológico de Cascavel, tem 28 anos e pesa 88 quilos. No ano passado foi constatada a gravidez. O tempo para fazer a postura é de 90 dias, no entanto, ela não conseguiu expelir os ovos. A fêmea então foi trazida ao HV para realizar exames de Raio-X e Ultrassom, que constataram a retenção e a calcificação de alguns ovos.

Em seguida, o jacaré foi encaminhado ao pré-operatório. Os ovos foram retirados para preservar a saúde do animal e prevenir infecções e complicações nas futuras gestações. Ela se recupera bem no seu habitat.

O médico-veterinário Giovani Krolikowski foi quem realizou o ultrassom. A cirurgia foi realizada por Giovane Franchesco, também médico-veterinário do HV.

De acordo com especialista, existe pouco aporte literário de cirurgias realizadas em jacarés. Experiente em operações de cães e gatos, ele pesquisou muito para realizar o procedimento. “Para acessar a cavidade abdominal em pacientes de pequeno porte [cães e gatos], a gente faz a incisão bem na linha média do abdômen. O jacaré tem um vaso importante nessa linha média, então a gente acessa um pouco mais pela lateral. Outro desafio são os pontos, já que o corpo é coberto por escamas”, explica Franchesco.

O médico-veterinário Rodrigo Neca Ribeiro, gerente do Zoológico de Cascavel e também professor do Centro FAG, explica como é feita a contenção física do réptil: “Para imobilizar a boca nós passamos fitas para que ele não consiga abri-la. Amarramos os membros anteriores e posteriores, protegemos seus olhos e temos muito cuidado no transporte, porque ele pode girar e se machucar, além de poder ferir alguém com a calda”.

Para o procedimento de exames o animal não foi anestesiado.

Se foi novidade para os profissionais, imagina para quem está cursando Medicina Veterinária. Vários acadêmicos assistiram à aula especial no Centro Cirúrgico.

A aluna do sétimo período, Gabrielle Marinho Makiak faz estágio no Hospital Veterinário e teve o privilégio de auxiliar na cirurgia. “Foi uma experiência muito boa em poder auxiliar na cirurgia. não é sempre que se tem a oportunidade em operar uma jacaré e, com certeza, é um diferencial a se acrescentar na graduação como futura médica-veterinária”.