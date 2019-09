Cada coisa… O relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha (PSDB), enxertou na proposta quatro itens que beneficiam o Maranhão, seu reduto eleitoral, e que não estavam no texto original. As benesses envolvem desde uma “zona franca” em São Luís até a destinação de recursos da Região Norte, apesar de o Estado estar no Nordeste. São os chamados “jabutis”.