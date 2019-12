Já choveu mais em dezembro que maior média de seis meses

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Os primeiros 15 dias de dezembro registraram 220 milímetros de chuva na região de Cascavel, a maior média mensal desde maio, quando no mês inteiro choveu 366mm. Os números repassados pela Sanepar ilustram a situação de estiagem registrada nos últimos meses: em junho choveu 14mm; em julho, 54mm; em agosto apenas 10mm; em outubro houve melhora, com 138mm; e, novembro, 168mm.

De qualquer forma, em 2019 o déficit de chuva ainda é de cerca de 500mm se comparado aos acumulados dos últimos cinco anos. Em 2018, choveu 2.287 mm, enquanto em 2019 foram apenas 1.706mm, já incluída a chuva de dezembro.

Chuvas intensas

A região oeste foi uma das mais atingidas pela frente fria que trouxe chuva no domingo (15). Guaíra registrou mais de 200mm entre o domingo e a segunda e a Defesa Civil registrou alagamentos no Município, com 120 pessoas afetadas. Não há registro de feridos.

Nas outras cidades da região o acumulado foi menor nos dois dias: Cascavel e Toledo registraram 72mm, Palotina 96mm e Foz do Iguaçu, 32mm.

De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a diferença acontece porque, durante a passagem, a frente fria se chocou com o ar instável da região de Guaíra e por isso foi registrado maior volume de chuva naquela região.

Chuvas continuam

A chuva que atinge a maior parte do Estado desde domingo continua presente no decorrer da semana. “Há previsão de entrada de uma nova frente fria que está se formando no Uruguai e deve chegar ao Paraná até quarta (18), por isso a previsão de chuva pelos próximos dias caso a frente fria passe mesmo por aqui”, explica a meteorologista Larissa de Freitas.

Abastecimento

A Sanepar já registra melhora no abastecimento urbano, que ficou bastante crítico nos últimos meses. Uma avaliação será feita nesta terça-feira (17) para verificar se o alerta para rodízio continua na região.

As cidades que ainda são abastecidas com caminhão-pipa e que estão em estado mais crítico são Santa Lúcia e Campo Bonito, onde ainda não há previsão de melhora.

Lago Municipal

O volume registrado nos últimos dias também já teve reflexos positivos no Lago Municipal de Cascavel, que teve baixa de 1,8 metro durante a estiagem. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no fim de semana o nível subiu 13cm, mas, para que atinja o nível normal, será necessário subir mais 140 cm.

