Ivan Rossoni: figura marcante das pistas de kart na década de 1990

Ivan Rossoni I

Vítima de um acidente aéreo, morreu terça-feira o agropecuarista, desportista e suplente de deputado federal Ivan Rossoni. Ele pilotava seu próprio avião e caiu em sua fazenda, no interior de Toledo. Também morreu Luciane Gasparin, amiga da família (de Curitiba), que passava o feriado na fazenda. Ivan foi figura marcante nas pistas de kart na década de 1990, quando o filho Ivanzinho era destaque das pistas a ponto de vencer em 1997 sete das 12 etapas da categoria Cadete no Campeonato Paranaense de Kart.

Ivan Rossoni II

Rossoni era uma figura alegre, sempre sorridente, e formou com Nelson Zandavalli (já falecido) e com Marco Romanini um trio humorístico que parava o Kartódromo Delci Damian nos fins de tarde com um festival de piadas.

Ivan Rossoni III

Às vezes, Ivan Rossoni perdia a cabeça por qualquer coisa. Depois de Ivanzinho ser punido em uma prova em Curitiba, Ivan agrediu um comissário e foi proibido de entrar nos boxes dos kartódromos de todo o Brasil por seis meses. Ele ia para as cidades das provas, mas o máximo que podia chegar era até a arquibancada. Durante a punição, Ivanzinho ganhou todas as provas. Foi o suficiente para sofrer gozações e até pedidos de uma nova suspensão.

Ivan Rossoni IV

Às vezes, Ivan Rossoni também era maluco. No início da década de 1980, roubaram um avião dele, um Sêneca, em Toledo. Depois de alguns meses ele descobriu que o avião estava na Colômbia. Fez uma investigação própria, localizou a aeronave e, com as chaves reservas, foi lá e “roubou” de volta o avião dos ladrões. Como estava depenado, veio voando só no visual.

Ivan Rossoni V

Juntando todas as histórias, causos que ele mesmo contava e as aventuras que vivia (muitas delas com amigos), a vida de Ivan Rossoni dá um belo filme, uma minissérie digna de prêmios. Foi um cara que viveu intensamente e morreu dentro de uma de suas paixões, um avião.