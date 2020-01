ITALIANO | Juve desafia Napoli em dia de reencontro

Equipes que no passado realizaram confrontos cheios de rivalidade e briga pelas primeiras posições, Napoli e Juventus fazem um confronto com elevada expectativa para os torcedores do futebol ofensivo neste domingo (26), às 16h45 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. É que a partida marca o primeiro reencontro do técnico Maurizio Sarri (foto), da Juventus, com a sua ex-equipe desde sua saída, em junho de 2018. Como tem sido corrente nas últimas temporadas da competição, a Juve mantém firme a liderança em momentos decisivos. Atualmente, tem 51 pontos no topo da classificação, contra 47 da vice-líder Internazionale. Já o Napoli, que amarga três derrotas consecutivas, tem penado no meio da tabela, sem repetir os feitos de anos recentes. É o 11º colocado com 24 pontos, a seis da zona de classificação para a Liga Europa.

